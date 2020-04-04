Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в кабмине

04.04.2020, 19:52, Новости дня

Министр экономического развития Максим Решетников в беседе с президентом бизнес-школы "Сколково" Андреем Шароновым в специальном выпуске проекта "Антихрупкость" рассказал о дискуссиях в правительстве по вопросу о поддержке малого бизнеса. Кабинет министров обсуждает способы помощи, отметил Решетников, но "меры очень дорогие". По словам министра, стоит посмотреть на развитие ситуации в ближайшее время.

Пока кабинет министров выбрал путь налоговой отсрочки для бизнеса, пишет ТАСС. "Но я уже сказал, что мы понимаем, что нам к этому вопросу придется вернуться", — отметил Решетников.

Правительство понимает, что поддержка требуется отраслям, еще не включенным в перечень пострадавших. К таким относится, сказал Решетников, очень тяжело пострадавшая непродовольственная розница. "Этот вопрос сейчас обсуждается внутри федеральных органов власти", — сказал министр. Глава Минэкономразвития призвал бизнесменов обращаться в министерство с дальнейшими предложениями.

Что касается бюджетных расходов, заявил Максим Решетников, снижение доходов на них не повлияет. "Сейчас не время резать бюджетные расходы", — сказал Решетников.

Он напомнил, что региональные бюджеты несут большую социальную нагрузку. Бюджетные расходы станут якорем, пояснил министр, который, в том числе, будет держать экономику.