 

Медики, полицейские, металлурги: кто поддержал флешмоб #оставайтесьдома

04.04.2020, 19:52, Новости дня

Медики призывают жителей к самоизоляции – как показала практика, это один из самых действенных способов противодействия распространению коронавируса.

Чтобы призыв действеннее дошел до "адресата", еще в середине марта малайзийские врачи запустили особый флешмоб. Медики сфотографировались с табличками, которые гласили: "Мы работаем ради вас. Пожалуйста, оставайтесь дома ради нас". Таким образом врачи просили ограничить контакты, во время которых можно заразиться или заразить другого человека.

Идею подхватили в США, Европе и России. И сегодня оставаться дома просят граждан не только работники здравоохранения – к флешмобу подключились работники экстренных служб, которые также не могут оставить место службы в ситуации пандемии. Полицейские, пожарные, МЧС, работники ЖКХ, энергоотрасли и других предприятий непрерывного цикла. Например, сотрудники горно-металлургической компании "Норникель" опубликовали фотографии с разных производственных площадок, держа в руках известные плакаты. Коллег поддержали сотрудники "Норникеля", переведенные на удаленную работу. "Вы трудитесь для нас, и мы должны оставаться дома для вас", – написали активисты молодежного движения «Кольской ГМК».

Главная цель флешмоба – напомнить, что в непростое время пандемии люди должны действовать сообща. И оставаться дома – действенный способ помочь друг другу.

В мире на 4 апреля зафиксировано 1,16 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли 62 тысячи человек, сообщает портал Worldometers.



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