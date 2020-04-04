“Тоттенхэм” летом планирует усилиться форвардом сборной Франции

04.04.2020, 19:52, Новости дня

Нападающий английского футбольного клуба "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру может продолжить карьеру в другой лондонской команде. В услугах 33-летнего француза заинтересован "Тоттенхэм".

"Шпоры" готовы уже этим летом предложить нападающему двухлетнее соглашение. Как сообщает Teamtalk, "Тоттенхэм" еще в январе пытался заполучить форварда, но тогда "Челси" заблокировал переход футболиста.

Жиру – воспитанник "Гренобля", летом 2010 года стал игроком "Монпелье", откуда в 2012 году за 12 миллионов евро перешел в лондонский "Арсенал", а летом 2018 года стал игроком "Челси".

В активе Оливье 329 матчей, 126 голов и 54 голевые передачи за английские команды во всех турнирах. Также на его счету 97 игр и 39 мячей за сборную Франции, в составе которой он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.