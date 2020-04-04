Названы потери Английской премьер-лиги из-за отмены сезона

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04.04.2020, 19:48, Новости дня

Футбольные клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) потеряют порядка 1,3 млрд евро, если сезон не доиграют из-за коронавируса, пишут СМИ.

Руководство АПЛ в субботу провело видеоконференцию с футболистами, в АПЛ захотели убедить игроков пойти на сокращение зарплат в 30%, передает ТАСС со ссылкой на The Telegraph.

В случае, если сезон чемпионата не будет доигран, то клубы не досчитаются доходов от продажи прав на телетрансляции порядка 866 млн евро, потеряют порядка 227 млн евро от проведения матчей и 199 млн евро от спонсорских контрактов.

Напомним, в середине марта матчи чемпионата Англии по футболу решили проводить без зрителей, однако на данный момент сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.



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