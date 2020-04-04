Мнение: Откат в XIX век, системообразующий Макдональдс и миллионы безработных официантов

04.04.2020, 19:45, Разное

1. Из-за эпидемии в России закрылась треть магазинов и торговых точек. В Москве и Петербурге — две трети, причём это данные на конец марта, и сейчас, вероятно, всё ещё хуже. Представители отрасли предупреждают, что объёмы торговли в стране могут откатиться на уровень XIX века:

https://www.rbc.ru/business/31/03/2020/5e8328349a79474694605c48

https://www.rbc.ru/business/25/03/2020/5e7b86549a79470c4c5e5f7d

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента. Об этом говорится в коллективном обращении ритейлеров премьер-министру Михаилу Мишустину…

В письме говорится, что падение оборотов отрасли и трафика сегмента — сетевого и несетевого ритейла, малого торгового бизнеса, ресторанов, кафе и ТЦ — составило 50–80% в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Участники рынка считают, что сейчас необходимо «поставить на паузу» весь сегмент потребительского рынка, кроме продуктовой торговли.

Ритейлеры предлагают отменить уплату аренды и практически всех налогов на период эпидемии, ввести мораторий на ужесточение регулирования. Лично я не уверен, что этого будет достаточно: особенно если учесть, что льготы обычно сопровождаются ядрёной бюрократией, которая делает их для малого бизнеса бессмысленной.

2. По неизвестной мне причине государство включило в список системообразующих компаний «Макдональдс» и «Бургер Кинг», но не включила «Кей Эф Си», который в России имеет больше ресторанов, чем «Макдональдс», и не включила отечественный «Теремок». Мне кажется, это жлобство.

https://vc.ru/offline/114673-osnovatel-teremka-vozmutilsya-vklyucheniem-mcdonald-s-v-spisok-sistemoobrazuyushchih-kompaniy

Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров возмутился включением сети ресторанов McDonald’s в список системообразующих компаний, которые могут рассчитывать на льготы и господдержку. Отзыв бизнесмен оставил на своей странице в Facebook.

«У них много сотрудников? А у нас мало? Если взять десять крупных российских сетей, то будет столько же. Но нам шиш с маслом, а они системные и им поддержка? Вам не стыдно?» — написал Гончаров.

3. Глава «Теремка» вообще настроен довольно пессимистично:

https://lenta.ru/news/2020/03/26/teremok/

Основатель российской сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров предрек исчезновение кафе и ресторанов в России. По его словам, этот бизнес в стране находится на грани уничтожения и может закрыться в ближайшие 10-15 дней. Такое заявление он сделал в беседе с Inc.

Гончаров пояснил, что большинство рестораторов на фоне простоя из-за коронавируса получили огромные кассовые разрывы. Теперь они не могут платить зарплаты, арендные платежи, НДС и прочие налоги. По прогнозу бизнесмена, безработица как минимум на полгода грозит 3-5 миллионам россиян.

Хотел бы я сказать, что рестораны будут спасать, но опыт других стран показывает, что им придётся рассчитывать на самих себя. Выживут заведения, у которых был в загашнике запас наличных специально на случай катастрофы. Рестораны, тратившие все деньги под ноль на текущую деятельность, окажутся в очень сложном положении.