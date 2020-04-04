Мнение: Время на раздумья

04.04.2020, 19:42, Разное

Сообщается, что встречу ОПЕК+ могут перенести с 6 апреля на более поздний срок – на 8 или 9 апреля. По всей видимости, есть серьезные разногласия и примерно понятно, какие. В России намекают, что предложенные уровни сокращения избыточно велики, по крайней мере для России. А потому сокращать готовы – но на уровень примерно 100 тысяч баррелей в сутки, не более. Это, конечно, никто всерьез ни принимать, ни обсуждать не будет.

Формула уже известна – сокращение не менее 10 млн баррелей в сутки, треть сокращения должно прийтись на Саудовскую Аравия, треть на Россию, треть – на остальных участников. США пока не намерены участвовать в соглашении – даже символически.

Спор возможен лишь вокруг начальной точки отсчета. Саудовская Аравия подняла добычу за последние примерно 15 дней на 2,5 млн баррелей, а потому сокращение в 3,3 млн баррелей вернет ее почти на тот уровень, который и был бы достигнут, не хлопни Россия дверью – чуть менее 9 млн баррелей в сутки. Для России ситуация гораздо хуже – она не смогла нарастить добычу, а потому сокращение в 3,3 млн баррелей фактически сбросит ее на уровень в 6 млн баррелей при собственном потребление в примерно 4:5 млн баррелей в сутки. Падение экспорта до полутора млн баррелей при цене в лучшем случае примерно 45 долларов за бочку – это полная катастрофа как для компаний, так и бюджета. Он, конечно, сверстан под 42 доллара за баррель, но расчет-то был на совсем другие объемы экспорта. И это в ситуации коллапса экономики в результате карантинных мероприятий.

Понятно, что на такую капитуляцию в Кремле психологически просто не готовы. И поэтому кремлевским дают еще два дня, чтобы они в ускоренном порядке прошли положенные пять стадий принятия. Собственно, а кто вам виноват – резонно задаются вопросом победители. Вы все свои проблемы привезли себе сами. Все вопросы – к гениальным менеджерам Роснефти, мы тут причем?

Тем не менее, вариант, что Кремль не сумеет справиться с нервами и не пойдет на соглашение, не исключен. Встреча может быть сорвана. При этом Трамп, который обозначил условия капитуляции, теперь должен ситуацию "додавить". Иначе он превратится в ничтожество вроде кремлевского партнера. Да, в общем, и деваться-то особо некуда: ситуация на нефтяном рынке крайне сложная, и второй срыв сделки ОПЕК+ приведет к новому падению цены на нефть, еще более обвальному. Поэтому если Кремль сорвет встречу или станет причиной провала сделки, к нему могут и обязаны будут применить меры принуждения. Набор этих мер довольно ограничен – времени мало, результат нужен здесь и сейчас.

Поэтому на следующей неделе мы увидим два возможных сюжета – либо сделка ОПЕК+ будет заключена на условиях Трампа (минус 10 млн баррелей на всех), либо будут введены санкции против нарушителя Сухаревской конвенции. В самом крайнем случае Кремлю могут дать еще несколько дней подумать, но не более того. Саудовская Аравия может великодушно подарить Путину некоторое послабление в пределах полумиллиона баррелей, но вряд ли больше. Он не в том положении, чтобы диктовать, и если внутри России пропаганда еще как-то лакирует потускневший образ провалившегося везде где можно Верховного правителя, то за пределами суверенно-демократической территории авторитет российского каудильо находится там, где ему и место – на помойке.

В каком-то смысле следующая неделя должна стать рубежной с точки зрения нового расклада на мировой шахматной доске. Сделав ставку на стратегию "энергетической сверхдержавы", Путин сделал рискованный шаг в том смысле, что весь его вес на международной арене целиком и полностью зависит и соответствует той доле, которую "сверхдержава" занимает на нефтяном и газовом рынках. И если произойдет существенное изменение положения на них – соответственно будет подведена черта под новым статусом Кремля. И сегодня складывается парадоксальная ситуация – в случае принятия условий капитуляции в мировой табеле о рангах Россия опустится ниже Саудовской Аравии. До такого позора мы, наверное, еще никогда не доходили. Разве что в какие-нибудь совсем скрепные годы Смутных времен. С другой стороны – наши правители ведь так туда стремятся всей душой. Чтобы крепостные, ужин при лучине, кустодиевские красавицы, хруст лаптя по насту… Ну так к этому прилагается и соответствующее место в мире, одно без другого не бывает.