Reuters: заседание ОПЕК+ отложили из-за спора между Саудовской Аравией и Россией

04.04.2020, 19:33, Новости дня

ОПЕК и Россия отложили заседание по вопросу возможного сокращения добычи нефти, которое должно была состояться в понедельник, из-за спора между Москвой и Эр-Риядом по поводу того, кто виноват в падении цен на нефть. Встречу ориентировочно перенесли на 9 апреля. Об этом Reuters в субботу сообщили источники в ОПЕК.

На проведении заседания настаивал президент Дональд Трамп, который заявил на этой неделе о необходимости срочно стабилизировать мировой рынок нефти.

Цены на нефть достигли 30 марта 18-летнего минимума из-за спада спроса, вызванного мерами по борьбе с распространением коронавируса и в связи с тем, что ОПЕК и Россия не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи нефти, срок действия которого истек 31 марта.

ОПЕК+ сейчас работает над заключением нового соглашения о сокращении добычи нефти примерно на 10%, или на 10 миллионов баррелей в день. Вашингтон, однако, отказался брать на себя обязательство присоединиться к новой сделке. А российский президент Владимир Путин в пятницу возложил вину за падение цен на Саудовскую Аравию – что вызвало жесткий ответ со стороны Эр-Рияда в субботу.

«Министр энергетики России первым сказал журналистам, что все страны-участницы [ОПЕК+] освобождаются от своих обязательств, начиная с 1 апреля, что привело к решению, которое страны приняли для увеличения производства», – заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман в сообщении, которое распространило саудовское государственное информагентство SPA.

Путин, участвуя в пятницу на видеоконференции с правительственными чиновниками и руководителями крупнейших российских производителей нефти, заявил, что главной причиной падения цен стало негативное влияние пандемии коронавируса на мировую экономику.

«Вторая причина обвала цен – это выход наших партнёров из Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ими добычи и одновременная информация, объявление о готовности наших саудовских партнёров предоставить даже скидки на нефть», – заявил Путин.

Источники в ОПЕК, которые просили не называть их имен, сказали, что запланированное на понедельник экстренное виртуальное совещание, скорее всего, теперь будет отложено до 9 апреля, чтобы предоставить больше времени для переговоров.

Источники позже попытались минимизировать заявления о конфликте между Саудовской Аравией и Россией, заявив, что атмосфера все еще остается позитивной, хотя нет еще ни проекта соглашения, ни его возможных деталей.

«Первая проблема заключается в том, что мы сейчас должны отказаться от нынешнего уровня производства, а не возвращаться к уровню производства, который существовал до кризиса, – сказал один из источников ОПЕК – Второй вопрос – американцы, они должны сыграть свою роль».