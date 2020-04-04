Учёные назвали главную причину скопления жира на бёдрах

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04.04.2020, 19:30, Разное

Учёные из Израиля озвучили главную причину скопления жира на бёдрах. По их словам, в первую очередь это происходит из-за низкой активности человека.
Многие представительницы прекрасного пола стараются бороться с отложением жира на бёдрах, поскольку его появление портит фигуру, делая её менее привлекательной. Кроме того, это может нести угрозу для здоровья. Сотрудники Тель-Авивского университета провели исследование, желая выяснить, что является главной причиной скопления жировых тканей в проблемной зоне. В ходе этой научной работы специалистам удалось установить основную причину.

Как оказалось, проблемные участки на ногах формируются из-за малоподвижного образа жизни. Преимущественно у тех женщин, которые работают в офисе, проводя весь день в сидячем положении. Исследователь констатировал, все клетки организма имеют способность ощущать нагрузки механического характера. Если речь идёт об их статистическом характере, и бёдра постоянно пребывают в неподвижном состоянии, то в таком случае увеличивается объём выработки жировых соединений. При этом учёный отметил, скорость их роста в таких обстоятельствах возрастает вдвое.

Рассказали научные работники и о том, как противодействовать этому эффекту тем, кто не имеет возможности изменить всё рабочее положение. В таком случае необходимо каждые 40 минут вставать со стула и давать крови активнее циркулировать в бёдрах. Более эффективным же методом являются кратковременные физические упражнения.



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