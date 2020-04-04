Рядом с ЧАЭС разгорелся пожар

04.04.2020, 19:30, Новости дня

На территории у зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции возник пожар, для ликвидации возгорания привлекли около 130 пожарных и два самолета, сообщили госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«4 апреля в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и обязательного отселения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров», – сообщили в ГСЧС, передает ТАСС.

Тушение осложнилось тем, что на отдельных участках горения зафиксирован повышенный радиационный фон, но угрозы населенным пунктам нет.

Напомним, в ноябре 2019 года был побит рекорд посещаемости чернобыльской зоны отчуждения.