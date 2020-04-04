Тарзан устроил обнаженную фотосессию на фоне балконной двери

04.04.2020, 19:30, Разное

Знаменитый танцор Сергей Глушко, выступающий под сценическим псевдонимом Тарзан, разместил на своей странице в Instagram фотоснимок, который демонстрирует его полностью обнаженную натуру на фоне освещенной балконной двери. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.

На фотоснимке, опубликованном в личном микроблоге, звезда шоу-бизнеса, являющийся супругом певицы Наташи Королевой, позирует спиной к объективу фотокамеры. Он полностью обнажен и руками раздвигает шторы, открывая вид на ярко освещенную солнцем балконную дверь. Кадр демонстрирует накачанное и ухоженное тело танцора, сопроводившего фото весьма оптимистичным откровением. В частности, спросив у себя, чем порадует его новый день, Тарзан сам себе ответил, что взошедшее солнце уже является большим поводом для радости. Не забыл знаменитость и о подписчиках: “Всем здоровья и здравомыслия!” – таким призывным слоганом завершил он тираду.

Примечательно, что фолловеры восприняли публикацию звезды шоу-бизнеса весьма неоднозначно. И если одна часть поклонников с восторгом похвалила красивый торс и ягодицы кумира, что другие посетители страницы намекнули на явную “откровенность” фото. К слову, поддержав тему хозяина аккаунта о радости, один из подписчиков прямо заявил, что вид Тарзана явно обрадует какую-нибудь соседку из дома напротив.