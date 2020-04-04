Угадай звезду: Джулия Робертс в костюме, который защищает от коронавируса, но не от папарацци

04.04.2020, 19:24, Разное

Первым штатом в США, объявившим карантин, стала Калифорния. Губернатор Гэвин Ньюсом издал распоряжение, по которому жители могут покидать свои дома только в случае крайней необходимости. Постановление было издано еще 20 марта. Джулия Робертс живет в Малибу, и введенные правила поддерживает. Об этом она ни раз заявляла в своих соцсетях:

Я остаюсь дома ради своей любимой семьи, ради малого бизнеса, ради работников сферы здравоохранения во всем мире, ради моей замечательной 95-летней соседки. Я остаюсь дома, потому что это спасение для нас всех. Пожалуйста, побудьте дома и вы! Это единственно правильное решение.

Покидает свой дом Джулия только ради походов в магазин. Впрочем, “выход в свет” актриса совершает по всем правилам: в маске, перчатках и очках. И если подобная экипировка поможет снизить риск заражения коронавирусом, то от папарацци точно не спасет. В таком образе Роберт все равно заметили пятничным утром на парковке одного из местных гипермаркетов.

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Публикация от Julia Roberts (@juliaroberts)21 Мар 2020 в 11:27 PDT