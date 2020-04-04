В Приморье в метели пропали четыре человека

04.04.2020, 19:16, Новости дня

В Приморском крае четверо человек заблудились в метель на озере Ханка, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Четвертого апреля в 23.30 (16.30 мск) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС РФ по Приморскому краю поступило сообщение о том, что в районе озера Ханка в Ханкайском муниципальном районе в условиях плохой видимости (снег и ветер) потеряли ориентиры и заблудились четыре человека», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Поиском пропавших занялись спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ из города Спасск-Дальний.

В субботу члены семьи Кеннеди пропали во время плавания на каноэ в Чесапикском заливе.