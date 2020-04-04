Market Watch – без США нефтяная сделка между Москвой и Эр-Риядом окажется пустым звуком

04.04.2020, 19:15, Новости дня

Для спасения нефтяного рынка и роста цен на чёрное золото необходима сделка между Россией и Саудовской Аравией, однако без США она всё равно окажется неполноценной, так как Америка занимает первое место по объёмам нефтедобычи, пишет Market Watch. При этом, как отмечает портал, нет никаких признаков того, что Вашингтон пойдёт на сокращение производства. Значит, Эр-Рияд и Москва могут задаться вопросом о целесообразности подобной сделки, если она пойдёт на пользу главным образом американским компаниям.



Reuters

В сделке по спасению нефтяного рынка обязательно должны участвовать Саудовская Аравия и Россия, однако такая договорённость будет неполной без сотрудничества со стороны США, которые на данный момент являются лидером мировой нефтедобычи, пишет Market Watch.

В пятницу цены на нефть установили рекорд по уровню роста за одну неделю. Чёрное золото взлетело в цене на ожиданиях сотрудничества между Москвой и Эр-Риядом с целью снизить объёмы мировой нефтедобычи. Тем не менее, по мнению аналитиков, любое соглашение по нивелированию излишка предложения на рынке окажется не слишком эффективным без участия Вашингтона, который пока что ничего не говорил о планах снизить нефтедобычу.

«США остаются крупным мировым производителем. По состоянию на прошлую неделю уровень добычи составил 13 миллионов баррелей в сутки», — напомнил аналитик в области энергорынков в IHS Markit Маршалл Стивс.

Особенно важным этот фактор стал с учётом того, что президент США Дональд Трамп недавно вмешался в спор между Саудовской Аравией и Россией. Нефтяная война между этими двумя странами началась в начале марта, когда ОПЕК, которую де-факто возглавляет Саудовская Аравия, и ряд других нефтепроизводителей во главе с Россией не смогли прийти к соглашению о сокращении объёмов нефтедобычи. В четверг Трамп сообщил, что саудовцы и Москва согласились уменьшить производство нефти на 10-15 миллионов баррелей/сутки.

Вскоре после этого заявления Саудовская Аравия созвала «срочное» заседание ОПЕК+. По данным The Wall Street Journal, крупные нефтедобытчики обсудят сокращение производства чёрного золота на не менее чем 6 миллионов баррелей/сутки.

«Созыв чрезвычайного заседания — это одно, но сокращение добычи и выбор конкретного момента для этого — это совсем другое», — считает независимый эксперт Анас Альхаджи. По его мнению, цены на нефть в любом случае останутся на низком уровне — даже в том случае если ОПЕК+ придёт к соглашению, так как они в любом случае не смогли бы продать убранную с рынка нефть по причине резкого падения спроса на этот товар.

Аналитический отдел журнала The Economist (EIU) ожидает, что саудовцы и русские достигнут соглашения и окончат нефтяную войну раньше, чем предполагалось — во втором квартале этого года.

«Тем не менее по-прежнему неясны обсуждаемые цифры сокращения добычи. При этом есть высокая вероятность того, что переговоры провалятся», — считает экономист EIU Кейлин Бёрч. Несмотря на это отдел всё же «осторожно» поднял прогноз на цену нефти марки Brent в 2020 году с $32 до $36.

Развал переговоров ОПЕК+ в начале марта в сочетании с усилиями по сдерживанию коронавируса привёл к падению спроса на нефть и к снижению на неё цен до рекордно низких показателей.

«За последние несколько месяцев нефть определённо стала главной жертвой вспышки коронавируса, рухнув в первом квартале приблизительно на 65%, — отметил старший аналитик брокерской площадки FXTM Лукман Отунуга. — На фоне роста опасений насчёт мировой рецессии и повсеместного режима изоляции,к который вредит спросу, перспективы нефти по-прежнему выглядят тускло».

Тем не менее, по его словам, ОПЕК+ «может бросить этому товару спасательный круг и даже помочь ему нащупать дно в том случае, если в понедельник удастся прийти к значимой сделке».

Однако аналитики подчёркивают, что значительные объёмы американской нефтедобычи ограничивают потенциальный рост цен на чёрное золото. «Успех американской сланцевой нефти — это причина скачка в предложении, который привёл к тому, что цены на нефть упёрлись в потолок, а также поспособствовал развалу сделки ОПЕК+», — отметил старший экономист аналитической компании Dun & Bradstreet Уорвик Ноулс.

«Саудовская Аравия, РФ и другие страны могут задаться вопросом, зачем им снижать нефтедобычу, если США ничего особо не делают, — добавил он. — С их точки зрения сланцевый сектор США может извлечь выгоду не только в плане роста нефтедобычи, но и роста цен».

«Любое соглашение по сокращению мирового предложения нефти, по всей видимости, должно включать в себя нефтедобытчиков США, однако любое прямое ценообразование со стороны американских фирм — это нарушение антимонопольного законодательства, — считает Бёрч. — Американские федеральные власти или власти штата могут потенциально прозондировать возможность установления гослимита на добычу, который в какой-то степени успокоит Россию и саудовцев».

Тем не менее, по её словам, такой шаг будет «абсолютно беспрецедентным» при том, что правовые основания для такого решения весьма туманны. Вместе с тем, «без каких либо гарантий со стороны США переговоры между Россией и саудовцами, скорее всего, отложат до третьего квартала, когда хранилища по всему миру окажутся забиты под завязку», — добавила Бёрч.