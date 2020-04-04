В Екатеринбурге состоялась первая онлайн-свадьба в период карантина

04.04.2020, 19:09, Разное

Влюбленные из Екатеринбурга провели онлайн-свадьбу во время карантина из-за распространения коронавируса. Пара женится уже в третий раз.

В Екатеринбурге состоялась первая онлайн-свадьба, а молодоженам пришлось остаться дома вместо привычного похода в ЗАГС. Гостей пара созывала на торжество по видеосвязи. Все они находились у себя дома, а ведущим атрибутом праздничного стола оказался ноутбук, благодаря которому молодые люди смогли выйти на связь с друзьями и родственниками. Предусмотрена также была специальная программа, приглашенные артисты выступали после интернет-росписи.

Невеста самостоятельно готовилась к важному мероприятию и слушала консультации визажиста по телефону. По словам девушки, общий процесс очень необычный, в таком формате она побывала в ролях парикмахера и повара. Для организаторов праздника это не первое торжество. Они обручены несколько лет, но устраивают в качестве семейной традиции церемонию в разный период года.

Власти приостановили на территории Свердловской области регистрацию разводов и бракосочетаний до 1 июня после получения рекомендации Минюста. Назначенные даты перенесут на более поздний срок. Представители оперативного штаба отметили, что в отдельных случаях узаконить отношения можно без гостей и торжественных мероприятий.