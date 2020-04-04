 

В Египте из-за коронавируса отложили открытие новой столицы

04.04.2020, 19:08, Новости дня

В Египте на год отложили запуск крупных национальных проектов, включая открытие новой столицы, сообщил официальный представитель президента страны Бассам Рады.

«Президент [Абдель Фаттах ас-Сиси] поручил перенести на 2021 год запланированный на этот год запуск крупных национальных проектов, в числе которых переезд правительственных учреждений и посольств многих иностранных государств в новую административную столицу, открытие Большого египетского музея, который возводится в настоящее время рядом с Великими пирамидами, а также Музея египетской цивилизации», – сказал Рады, передает ТАСС.

Отмечается, что перенос связан с распространением новой коронавирусной инфекции.

На данный момент в Египте число инфицированных коронавирусом достигло почти 1 тыс. человек, от заболевания умерли 66 человек, вылечились 216 человек.

В пятницу количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 1 млн человек, заявили в ВОЗ.



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