Русские своих бросили

04.04.2020, 19:00, Разное

Правительство внезапно «приостановило» программу эвакуации соотечественников в условиях пандемии.

«Русские своих не бросают» — такой была формула, на которой строился «крымский консенсус». Родина помнит о вас, где бы вы ни были. И если что, пришлет «вежливых людей». А если потребуется, то и танки. Ну или хотя бы гражданский борт, который вывезет вас из-за границы, когда там стало слишком опасно.

Сейчас мы все оказались в состоянии реальной, невыдуманной угрозы. Мы проявляем гражданскую сознательность, соблюдая режим самоизоляции, пополняя ряды волонтеров, смиряясь с потерей бизнеса и источников доходов. Но в ответ ждем, что и государство сделает максимум для спасения каждого из нас.

Но нет. Поздним вечером пятницы оперштаб правительства РФ сообщил, что уже в полночь наша страна сворачивает программу вывоза соотечественников, оставшихся за рубежом. Речь идет о судьбе 30 тысяч человек, рассеянных по земному шару от Нью-Йорка до Нью-Дели. Все они должны были вернуться в Россию в ближайшую неделю. Нет, не за счет бюджета, за свой счет,

от Родины требовалось только не закрывать воздушное пространство. Но она закрыла.

Вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова посчитали, что нужно оградить россиян, находящихся в границах РФ, от россиян, которые находятся за их периметром.

Безусловно, это эффективно с точки зрения борьбы с эпидемией. Да мы все это сто раз слышали: нет человека — нет проблемы. Ну или 30 тысяч человек. Нас тут 146 миллионов, чего вы хотите.

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Мы, по наивности, думали, что задача правительства и его оперштаба — спасать людей. Но на самом деле чиновники просто боятся, что прилетевшие испортят им цифры.

Кривая пойдет вверх. Отчетность рухнет. Вот если вывозить людей не скопом, а в несколько заходов, через какое-то время, статистика испортится несильно. Ну а если они умрут — ну не на подведомственной же нам территории!

В итоге рухнуло государство.

Потому что у 30 тысяч людей сотни тысяч родственников и знакомых, плюс миллионы людей, которые прочитают все это в новостях и социальных сетях. И скажут только одно.

Русские своих бросили.

Алексей Полухин

шеф-редактор