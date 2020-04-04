Необычные наушники Samsung Galaxy Buds напоминают бобы

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04.04.2020, 18:53, Разное

Южнокорейская корпорация Samsung готовит к выходу новые наушники Galaxy Buds под кодовым наименованием Beans. Необычный аксессуар в виде бобов появится спустя несколько месяцев на рынке.
Не так давно известный азиатский производитель представил наушники Galaxy Buds+, но аналитики утверждают, что их крайне сложно назвать новой моделью. Данный аксессуар мало чем отличается от оригинальной версии, в них обновили только автономность. Тем не менее, компания Samsung в настоящее время занимается сборкой новых наушников с кодовым названием Beans. Внешне они напоминают обычные бобы.

Изображение новинки создал инсайдер Roland Quandt на основе 3D-моделей, которые были использованы в процессе изготовления устройства. Тот же информатор сообщил, что готовый технологический продукт стоит ожидать на рынке только через несколько месяцев. В случае сохранения дизайна пользователь получит компактные и неординарные приспособления с ориентировочной длиной 28 мм. Инсайдер заявил, что Samsung Galaxy Buds окажутся двухдрайверными, один из них станет отвечать за средние и высокие частоты, а второй за низкие. На корпусе присутствует отверстие, предположительно, оно является фазоинвертором. Также не исключается, что новое изобретение корпорации будет официально презентовано со смартфоном Galaxy Note 20.



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