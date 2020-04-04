“Сеет вражду и конфликты”: Виторган подверг критике свою экс-супругу Собчак за высказывания о Боге

04.04.2020, 18:53, Разное

Недавно известная ведущая Ксения Собчак разместила на своей странице в Instagram публикацию, которую посвятила теме коронавируса. Пост, вызвавший широкий резонанс у подписчиков, не оставил равнодушным и экс-супруга светской львицы Максима Виторгана, раскритиковавшего её тезисы.

Стоит отметить, что Ксения Собчак в своей публикации весьма смело высказалась о теме, будоражащей сейчас умы всего человечества. Звезда иронически провела параллели, заявив, что в прежние времена люди проявляли героизм, погибая в бою, а теперь преисполнены страха в момент кашля. Пандемию коронавируса она назвала “усмешкой и злой иронией над человечеством”, а также – “презрением Бога в отношении людей”. Такие антитеократические высказывания прежней жены вызвали со стороны актера Максима Виторгана волну критики, изложенной им в комментарии к публикации.

Доводы Собчак Виторган посчитал псевдофилософскими разглагольствованиями. По его словам, подобное не хочется ретранслировать и даже трактовать. “Пытаясь услышать, что хочет Бог, не веря в него и выдавая свою логику за умозаключения, люди сеют вражду, конфликты и мракобесие”, – резюмировал свое мнение артист.