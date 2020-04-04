 

Утвержден порядок помощи застрявшим за границей россиянам

04.04.2020, 18:48, Новости дня

Правительство установило порядок помощи российским гражданам, застрявшим за рубежом.

Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций необходимо обеспечить на портале госуслуг запуск и функционирование электронной формы заявления об оказании помощи для нуждающихся, передает ТАСС со ссылкой на постановление правительства.

Данные планируется направлять в МИД и МВД для проверки и принятия решения об оказании помощи. МИДу надлежит предоставлять списки в Федеральную налоговую службу и Федеральную службу безопасности. Документ вступает в силу со дня опубликования.

В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что выделенные правительством деньги для помощи россиянам, застрявшим за рубежом, поступили в МИД.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса объявил, что с 4 апреля временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу россиян на родину.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вывоз россиян из-за границы приостановлен только на два дня, такая пауза нужна для формирования графика рейсов по возвращению сограждан из-за границы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Поклонская призвала ООН создать список «исторических негодяев»

26.02 / «Тебе, дураку, давали время одуматься» – Сурков объяснил свой уход из Кремля

04.02 / Депутат оскорбил жителей Яранска и вышел из «Единой России»

04.02 / Защитник сборной Украины: Только “за”, если Ребров возглавит команду после Шевченко

14.02 / Пассажирам лайнера Westerdam разрешили сойти на берег

03.02 / В Центре по примирению назвали причины обстрела турецких военных в Сирии

06.02 / Гривна к доллару подорожала до 24,80 грн/$

15.02 / Федоров показал три варианта дизайна электронного паспорта

11.02 / В Конституции пропишут пожизненный статус сенатора для бывших президентов

24.02 / В Германии автомобиль въехал в толпу на карнавале

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска