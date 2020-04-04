Утвержден порядок помощи застрявшим за границей россиянам

04.04.2020, 18:48, Новости дня

Правительство установило порядок помощи российским гражданам, застрявшим за рубежом.

Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций необходимо обеспечить на портале госуслуг запуск и функционирование электронной формы заявления об оказании помощи для нуждающихся, передает ТАСС со ссылкой на постановление правительства.

Данные планируется направлять в МИД и МВД для проверки и принятия решения об оказании помощи. МИДу надлежит предоставлять списки в Федеральную налоговую службу и Федеральную службу безопасности. Документ вступает в силу со дня опубликования.

В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что выделенные правительством деньги для помощи россиянам, застрявшим за рубежом, поступили в МИД.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса объявил, что с 4 апреля временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу россиян на родину.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вывоз россиян из-за границы приостановлен только на два дня, такая пауза нужна для формирования графика рейсов по возвращению сограждан из-за границы.