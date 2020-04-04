Минпромторг сообщил об обеспеченности магазинов товарами

04.04.2020, 18:48, Новости дня

Магазины в РФ обеспечены подвозом товаров, но в ряде регионов есть ограничения, затрудняющие движение транспорта и отгрузки товаров, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«В магазинах есть все, и активно подвозится товар. Спрос наблюдается повышенный на продовольственные товары. Чек подрос, трафик стабильный. Многие, конечно, уезжают из крупных городов сейчас, пока вынужденный отпуск, на дачи, в менее населенные пункты», – сказал Евтухов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в некоторых регионах приняты нормативные акты, которые частично ограничивают товарооборот.

«Где-то они умеренные, где-то они, конечно, вызывают большие проблемы. Это может привести, в принципе, к коллапсу товаропроводящей цепочки в некоторых регионах. Хочется обратиться к регионам: брать пример выдержанных мер, которые внедряют Москва и Московская область, где все-таки, действительно, очень четко и понятно», – сказал замминистра.

Евтухов добавил, что в некоторых регионах вводятся собственные пропуски, для проезжающих сквозь них автомобили проводится большая логистическая работа.

«Машины останавливаются, проверяются, то есть это сразу задержка с подвозом товаров. Будем просить обратиться в правительство, чтобы, может быть, сделать единый пропуск по всей стране, чтобы таких проблем не было», – сказал Евтухов.

В четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата. Путин также сообщил, что главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия.

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