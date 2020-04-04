 

Илларионов: Ближний круг Путина – это Патрушев, Бортников, Нарышкин, Ковальчук, Сергей Иванов и, наверное, Вайно

04.04.2020, 18:40, Новости дня

В ближайший круг президента РФ Владимира Путина входят шесть человек. Такое мнение в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону высказал бывший советник Путина, российский экономист Андрей Илларионов.

По его мнению, к числу людей, “которые имеют достаточный вес в принятии стратегических решений”, относятся: секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, директор ФСБ РФ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, основной акционер банка “Россия” Юрий Ковальчук (министерство финансов США называло его “личным кассиром” Путина), бывший глава администрации президента РФ, спецпредставитель президента РФ по природоохранной деятельности Сергей Иванов и нынешний глава АП России Антон Вайно.

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Отвечая на вопрос, входит ли в этот круг бывший премьер, сейчас – замсекретаря Совбеза Дмитрий Медведев, Илларионов сказал:

“Нет, Медведев относится к кругу людей, которым Путин доверяет, но, с моей точки зрения, он не является тем человеком, кто входит в круг людей, принимающих стратегические решения, которые понимают Путина и которых понимает Путин с полуслова, с полувзгляда, которым много не надо рассказывать, почему надо принимать то или иное решение, у которых идеологическое, политическое восприятие окружающего мира в наибольшей степени совпадает. У меня никогда не было ощущения, что Медведев когда-либо входил в этот круг”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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