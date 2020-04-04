Северная Корея заявила, что в стране никто не заразился коронавирусом. В США считают это утверждение ложью

04.04.2020, 18:40, Новости дня

Власти Северной Кореи заявляют, что в стране к началу апреля не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции. Об этом агентству AFP 2 апреля заявил глава чрезвычайного противоэпидемического штаба КНДР Пак Мен Су.

По его словам, Пхеньяну удалось предотвратить проникновение инфекции из соседнего Китая благодаря усиленному контролю на границе и своевременному прекращению пассажиропотока.

При этом государственное северокорейское информагентство ЦТАК 3 апреля сообщало, что около 500 человек в разных регионах страны находятся в изоляции под медицинским наблюдением в связи с пандемией коронавируса.

В свою очередь командующий американскими вооруженными силами в Южной Корее генерал Роберт Абрамс в интервью Voice of America и CNN подчеркнул, что утверждение властей КНДР не может быть правдой.

“Я могу сказать вам, основываясь на всей информации, которой мы владеем, что это невозможно. […] Мы не собираемся раскрывать наши источники и методы, но это ложь. Сколько [случаев COVID-19 в Северной Корее], я не могу вам сказать”, – заявил американский генерал.

По его словам, власти КНДР в конце февраля – начале марта “предпринимали драконовские меры” на пограничных переходах и в воинских формированиях, чтобы остановить распространение инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 4 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,13 млн, из них более 233 тыс. выздоровели, около 60 тыс. умерли.

Северная Корея – одна из немногих стран, где официально не подтверждено ни одного факта инфицирования коронавирусом. При этом в конце марта КНДР тайно запросила международную помощь для закупки тест-систем.