У Валерия Карпина родилась пятая дочь

04.04.2020, 18:35, Новости дня

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин в субботу, 4 апреля, сообщил о том, что его супруга Дарья родила девочку. У 51-летнего специалиста теперь пять дочерей.

"Вот чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов еще одной доченьки, – написал Карпин в Instagram. – Спасибо родненькая моя, люблю тебя".

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Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin) 4 Апр 2020 в 7:25 PDT

Для Валерия и Дарьи этот ребенок стал вторым, в 2018 году у них родилась дочь Даша. Также у наставника ростовчан есть дочери Мария и Валерия от первого брака и внебрачная дочь Вероника.

"Ростов" уже поздравил наставника с пополнением в семье: "Пусть малышка всегда радует родителей".

У Валерия Карпина родилась дочь 👶

В семье главного тренера «Ростова» Валерия Карпина произошло пополнение. У Валерия Георгиевича и его супруги Дарьи родилась дочка.

Поздравляем с этим прекрасным событием. Пусть малышка всегда радует родителей ❤#Карпин #МыРостов pic.twitter.com/90j1Dbixmg

— Football Club Rostov (@rostovfc) April 4, 2020

Напомним, Карпин возглавил "Ростов" в декабре 2017 года, под его руководством южане сыграли 70 матчей – 28 побед, 21 поражение и 21 ничья. В текущем розыгрыше российской премьер-лиги желто-синие после 22 игр с 38 очками занимают четвертое место в турнирной таблице.