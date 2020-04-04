Утвержден порядок оказания помощи оставшимся в других странах россиянам

04.04.2020, 18:35, Новости дня

Правительство РФ утвердило порядок оказания помощи гражданам РФ, которые не могут вернуться на родину из-за пандемии коронавируса COVID-19. Документ опубликован на портале правительства.

Минкомсвязи предписывается обеспечить запуск и функционирование электронной формы заявления об оказании помощи на едином портале государственных и муниципальных услуг. Ведомство также должно ежедневно направлять в МВД и МИД РФ сводные данные для проверки информации, представленной нуждающимися в помощи россиянами. Речь идет, в частности, о подтверждении действительности документов, удостоверяющих личность гражданина РФ.

Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на счет ведомства поступили средства, выделенные правительством для оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом из-за вспышки COVID-19. В МИДе начинает работать соответствующая комиссия, уже обрабатываются первые обращения, поступившие на портал госуслуг. Выплаты нуждающимся поступят в ближайшее время, передает РИА Новости.

В понедельник, 6 апреля, возобновится работа по формированию графика прилета россиян — об этом ранее сегодня заявил руководитель оперативного штаба, вице-премьер Татьяна Голикова. По словам вице-премьера, вывоз российских граждан из-за границы на родину был прекращен временно с целью четко определить пути их дальнейшей маршрутизации для предотвращения новой волны распространения коронавирусной инфекции в России. Необходимо определить, кого, как и куда будут вывозить, и где граждане будут проходить 14-дневный карантин.

Планы правительства по возобновлению вывоза наших граждан из-за рубежа можно только приветствовать, сообщил "Интерфаксу" глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Вывоз граждан РФ из-за рубежа должен быть обеспечен, отметил он.