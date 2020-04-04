 

Деньги для застрявших за границей россиян перевели в МИД

04.04.2020, 18:30, Новости дня

Выделенные правительством деньги для помощи россиянам, застрявшим за рубежом, поступили в МИД, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Деньги, выделенные правительством на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, поступили на счет МИД», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, в МИД начала работу комиссия, обрабатывающая первые обращения россиян, поступившие на портал госуслуг. Выплаты нуждающимся поступят в ближайшее время.

«В понедельник возобновится работа по формированию графика прилета россиян, как об этом сегодня было заявлено руководителем оперативного штаба Татьяной Голиковой», – заключила дипломат.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что с 4 апреля временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу россиян на родину.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вывоз россиян из-за границы приостановлен только на два дня, такая пауза нужна для формирования графика рейсов по возвращению сограждан из-за границы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Гаджеты: Смартфоны-раскладушки Samsung Galaxy Z Flip и Motorola RAZR совершенно неустойчивы к холоду (6 фото)

20.03 / Ройзман: При мне кучу народа убили в лагере. Заточками. Когда бунт – это невероятно

11.03 / “Укрзалізниця” продлила крайний срок подачи документов от претендентов на должность главы правления

14.02 / Вертолет сирийской армии сбит в Алеппо

23.03 / Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за ситуации с COVID-19

21.02 / У российской премьер-лиги появился титульный спонсор

22.02 / Массовая драка со смертельным исходом произошла в Челябинске

13.02 / Тысяча первая тайна озера Лох-Несс: в Штоландии сфотографировали загодчный скелет неизвестного существа

27.02 / Нардеп Устинова заявила, что Украина собирается проводить тесты на коронавирус российскими системами. Производитель сообщил, что российские только реагенты

19.02 / Пекин отреагировал на запрет въезда в Россию китайцам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска