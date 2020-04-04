Деньги для застрявших за границей россиян перевели в МИД

04.04.2020, 18:30, Новости дня

Выделенные правительством деньги для помощи россиянам, застрявшим за рубежом, поступили в МИД, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Деньги, выделенные правительством на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, поступили на счет МИД», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, в МИД начала работу комиссия, обрабатывающая первые обращения россиян, поступившие на портал госуслуг. Выплаты нуждающимся поступят в ближайшее время.

«В понедельник возобновится работа по формированию графика прилета россиян, как об этом сегодня было заявлено руководителем оперативного штаба Татьяной Голиковой», – заключила дипломат.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что с 4 апреля временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу россиян на родину.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вывоз россиян из-за границы приостановлен только на два дня, такая пауза нужна для формирования графика рейсов по возвращению сограждан из-за границы.