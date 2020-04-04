 

Число погибших в результате взрыва в Орехово-Зуево удвоилось

04.04.2020, 18:30, Новости дня

Число погибших из-за взрыва в жилом доме в Орехово-Зуево увеличилось до двух, сообщили в подмосковном ГУ МЧС.

«На данный момент погибших двое и шесть пострадали», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

В субботу в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево произошел взрыв. Предварительной причиной названа неисправность газовой колонки. Сообщалось об одном погибшем и шестерых пострадавших. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что после взрыва газа в Орехово-Зуево не могут найти четырех человек.



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