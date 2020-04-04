 

СМИ: В РФ больным с коронавирусом переливают кровь выздоровевших пациентов

04.04.2020, 18:30, Разное

Отечественные медики принялись спасать больных коронавирусом при помощи метода переливания крови уже вылечившихся от инфекции COVID-19 людей. Поступают так, как пишут СМИ, в отделении трансфузиологии НИИ Склифосовского.
Сотрудники НИИ Склифосовского и центра имени Гаврилова забирают кровь у людей, которые смогли вылечиться от коронавируса. Из нее далее специалисты выделяют плазму с антителами, а потом вводят ее больным лицам. Предполагается, благодаря данному способу люди смогут перебороть коронавирус. В отделении выразили готовность сотрудничать с донорами, а с учетом распространения пандемии крови потребуется очень много.

Сама процедура безопасная и простая: у одного человека, в среднем, врачи забирают около 650 миллилитров плазмы. Происходит процесс разгона крови на центрифуге, эритроциты возвращаются в донорский организм, а вместо вырабатываемой плазмы заливают физраствор. Плазму при помощи специальной техники очищают от вероятных сторонних инфекций. Полученную субстанцию отечественные медики внедряют больным людям, которые находятся в состоянии средней тяжести. Такая мера должна стабилизировать их положение и оказать помощь организму в борьбе с опасным заболеванием.

На текущий момент в РФ зафиксирован 4731 эпизод заболевания коронавирусом Covid-19. Из этого количества 333 человека сумел выздороветь, умерли 34 гражданина. Лидируют по заражению обе столицы – на Москву и Санкт-Петербург.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Наука: Длительный прием высоких доз ибупрофена влияет на фертильность мужчин

27.03 / Готовящийся к дебюту Redmi Note 9 5G получит быструю зарядку и низкий ценник

22.03 / #Поуши. Как обезопасить деревенские туалеты

21.03 / Итальянский медик предостерег молодых людей от коронавируса

03.04 / Скандалы: «Он продавал дуэт по одной цене, а мне говорил, что продает меньше»

02.04 / Россияне начали скупать спиртное из-за карантина

02.02 / Мнение: Письмо: “Он занимает высокий пост”

03.04 / Мнение: Какие деньги?

27.03 / Авиакомпания «Победа» на два месяца приостанавливает все полёты

13.02 / Мнение: План “Б”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска