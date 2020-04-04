СМИ: В РФ больным с коронавирусом переливают кровь выздоровевших пациентов

04.04.2020, 18:30, Разное

Отечественные медики принялись спасать больных коронавирусом при помощи метода переливания крови уже вылечившихся от инфекции COVID-19 людей. Поступают так, как пишут СМИ, в отделении трансфузиологии НИИ Склифосовского.

Сотрудники НИИ Склифосовского и центра имени Гаврилова забирают кровь у людей, которые смогли вылечиться от коронавируса. Из нее далее специалисты выделяют плазму с антителами, а потом вводят ее больным лицам. Предполагается, благодаря данному способу люди смогут перебороть коронавирус. В отделении выразили готовность сотрудничать с донорами, а с учетом распространения пандемии крови потребуется очень много.

Сама процедура безопасная и простая: у одного человека, в среднем, врачи забирают около 650 миллилитров плазмы. Происходит процесс разгона крови на центрифуге, эритроциты возвращаются в донорский организм, а вместо вырабатываемой плазмы заливают физраствор. Плазму при помощи специальной техники очищают от вероятных сторонних инфекций. Полученную субстанцию отечественные медики внедряют больным людям, которые находятся в состоянии средней тяжести. Такая мера должна стабилизировать их положение и оказать помощь организму в борьбе с опасным заболеванием.

На текущий момент в РФ зафиксирован 4731 эпизод заболевания коронавирусом Covid-19. Из этого количества 333 человека сумел выздороветь, умерли 34 гражданина. Лидируют по заражению обе столицы – на Москву и Санкт-Петербург.