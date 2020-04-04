 

Следователи начали выемку документов управляющей компании в Орехово-Зуево после взрыва

04.04.2020, 18:16, Новости дня

Следователи проводят выемку документов в управляющей компании, которая обслуживает дом в Орехово-Зуево, где произошел взрыв, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Производятся выемки в управляющей компании, обслуживающей данный дом», – сказала Врадий, передает ТАСС.

Она добавила, что после разбора завалов следователи и специалисты газовой службы проведут осмотр места происшествия, будут назначены экспертизы для установления причин произошедшего.

В субботу в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево произошел взрыв. Предварительной причиной названа неисправность газовой колонки. В результате ЧП один человек погиб и шестеро пострадали. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что после взрыва газа в Орехово-Зуево не могут найти четырех человек.



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