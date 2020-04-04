«Ты в мир любви мне дверь открыла»: Тарасов песней попросил жену подарить ему сына

04.04.2020, 18:09, Разное

Недавняя именинница Анастасия Костенко похвалилась «ВКонтакте» необычным подарком от мужа Дмитрия Тарасова. Футболист для любимой жены в день её 26-летия написал и исполнил песню.

Романтическому сюрпризу предшествовали ключи от кроссовера Porsche. Перед этим Костенко получила от мужа в подарок в честь рождения второй дочери особняк, который он начал строить еще в союзе с Ольгой Бузовой. Но эти презенты меркнут по сравнению с теми чувствами, которые он высказал в собственноручно созданном музыкальном произведении. Поклонники пары предсказывают композиции «День рождения» судьбу хита, хотя особо придирчивые уже где-то встречались с образами «замка из дождя» и «открытой дверью в мир любви». Главное все-таки в том, что слова идут от сердца, а фотографии счастливого отца и супруга не оставляют хейтерам ни малейшего шанса для злословия.

Они попробовали упрекнуть футболиста в скупости из-за огромного букета цветов, которые тот преподнес Костенко к празднику 8 Марта, но без золотого украшения. Тарасов опроверг все предположения. Он счастлив в своей семье и верит, что любимая обязательно подарит ему еще и сына, о чем и поет в своей искренней песне.