Шестилетний сын Маргариты Симоньян поделился своей версией происхождения коронавируса

04.04.2020, 18:09, Разное

Сын российской журналистки и медиаменеджера Маргариты Симоньян и режиссера Тиграна Кеосаяна поделился своей версией происхождения коронавируса. Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте главного редактора телеканала RT.

Шестилетний Баграт считает, что причина коронавиусной инфекции – летучие мыши, которых ели «китаянцы». Чтобы избежать распространения болезни, сын Симоньян и Кеосаяна рекомендует не употреблять в пищу этих существ. «Короче: даже если вы не китаянцы, не ешьте мышей. А знаете, почему? Потому что летучие мыши – гадости!» – пояснил Баграт.

Отметим, что видеообращение мальчика повеселило Instargam-подписчиков Маргариты Симоньян. «Устами младенца, как известно», «Очень популярно все про китаянцев объяснил, молодец», – написали поклонники, добавив, что это лучшее разъяснение происходящего коллапса.