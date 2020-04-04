Выкидывающего мусор тираннозавра заметили в Ленобласти

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04.04.2020, 18:08, Новости дня

В городе Всеволожск в Ленобласти житель надел костюм динозавра и выбросил мусор в нем, пишут СМИ.

Мужчина в костюме тираннозавра выбросил мусор, этот эпизод сняли на видео и опубликовали в соцсетях, пишет 47channel.

Пользователи предположили, что мужчина одел костюм для защиты от коронавируса. Некоторых комментаторов позабавил такой ролик.

По данным оперштаба Ленинградской области по заболеванию, на субботу в регионе зарегистрировано 47 случаев коронавируса, за сутки подтверждено шесть новых случаев. Во Всеволожском районе зарегистрировано 19 случаев инфицирования, один из заболевших выздоровел.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в РФ зафиксировали 582 новых случая коронавируса.



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