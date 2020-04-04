Мила Сивацкая о популярности, жизни на два города, психическом здоровье и режиме карантина

04.04.2020, 18:06, Разное

К 22 годам у киевлянки Милы Сивацкой выработалась привычка побеждать. В 2007 году она завоевала титул Мини Мисс Вселенная. Успехи были не только в модельном бизнесе, но и в спорте, и, конечно же, в школе с углубленным изучением английского языка. В 2010 году Мила стала чемпионом Украины среди юниоров в спортивно-бальных танцах. Затем она стала звездой украинского шоу “Голос. Дети”, сыграла главные роли в сериалах “Нити судьбы”, “Раненое сердце”, “Цветы дождя”, а также в полнометражной комедии “Последний богатырь” и фильме ужасов “Синевир”. С 2018 Мила снимается в главной роли в масштабном проекте “Гранд” – продолжении “Кухни” и “Отеля Элеон”. Место действия переехало в люксовый отель Grand Lion. Ее героиня – амбициозная студентка факультета гостиничного бизнеса Ксения Завгородняя, познающая азы профессии в Grand Lion.

Мила, как вы попали в “Гранд”, проходили кастинг?

Сериал “Гранд” – это продюсерский проект компании YBW, которые также создали сказку “Последний богатырь”, где я играла роль Василисы. Однажды продюсеры позвонили мне и спросили, интересно ли мне будет поучаствовать в новом сериале про отель. На что я ответила, естественно, согласием. Потом были пробы, после которых меня и утвердили на роль Ксюши.

Кадр из фильма “Последний богатырь”

У сериала хороший рейтинг, к началу третьего сезона вас стали чаще узнавать? Принесла ли вам эта роль широкую популярность?

Думаю, что каждый мой проект открывает меня новым зрителям. Кому-то я стала известна после съемок в “Последнем богатыре”, кому-то после “Гранда” или “Нитей судьбы”. Не могу сказать, что у меня есть какая-то одна роль, которая сделала меня популярной. В моей жизни все происходит медленно и постепенно, без очевидных карьерных взлетов. И, если честно, я этому очень рада. Как говорится, тише едешь – дальше будешь.

Расскажите о партнерах на съемочной площадке. Чему вы учитесь у них?

Мои партнеры зачастую это артисты старой школы. Это какой-то невероятный дух того времени, который передается через людей! Я учусь у них технике, манере поведения, умении работать даже в самых трэшовых ситуациях.

Николай Шрайбер, Мила Сивацкая, Александр Лыков на съемочной площадке сериала “Гранд”

Каковы ваши амбиции, о чем мечтаете?

Я хочу быть здорова психологически и физически. Это моя, наверное, главная цель. Хочу стать частью чего-то бОльшего. Мои амбиции не имеют ничего общего с популярностью, ибо в нашем мире это часто бывает пустым. А я не пустая, мне есть, чем делиться с людьми.

Приходится ли чем-то жертвовать ради карьеры? Можно ли сказать, что вам удается полноценно заниматься личной жизнью?

Я бы не назвала некоторые ограничения, которые возникают в моей жизни из-за специфики работы, жертвами. Я же добровольно на них иду! Да, очень мало времени остается на себя в связи с насыщенным графиком. Я редко вижусь с родными, так как сейчас снимаюсь в Москве, а мой дом и семья – в Киеве. Мне хочется больше времени уделять развитию своего магазина косметики Mila’s Beauty Shop, больше путешествовать и отдыхать… Но при этом у меня потрясающие проекты, меня окружают крутые и талантливые люди, профессионалы своего дела, и я постоянно развиваюсь как актриса. Поэтому, возможно, мечты исполняются, когда мы что-то готовы отдать со своей стороны, что-то сделать? Даже если это тяжело.

Пока Мила сосредоточенна исключительно на работе. “На личную жизнь у меня нет времени”, – говорит она

Как воспринимаете текущую ситуацию? Самоизолировались или не изменили свой образ жизни?

Я бы с удовольствием полностью самоизолировалась и сидела дома безвылазно, однако у меня сейчас съемки проекта, поэтому приходится выезжать на работу, в съемочный павильон. В остальном стараюсь лишний раз из дома не выходить. Передвигаюсь по городу в маске, с собой всегда антисептик, тщательно мою руки. Стараюсь по возможности соблюдать все рекомендации врачей.

Как используете свободное время дома?

В режиме карантина я вообще ничего не могу делать дома, если честно. Просто все время лежу и ем. Если бы не было этой ситуации, лежала бы где-то на Сейшелах сейчас (смеется).

Миниатюрность Милы – ее рост 163 см, а вес всего 48 килограммров позволяет играть ей героинь самого разного возраста

Какие книги, фильмы, занятия, сериалы можете посоветовать?

Вчера посмотрела сериал “Колл-центр”. Просто браво! Из русских еще очень понравился “Шторм”. Тоже браво!

Мила Сивацкая, март 2020 год