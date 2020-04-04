В ВОЗ рассказали, что делать в случае наличия в семье больного коронавирусом

04.04.2020, 17:53, Разное

Представители ВОЗ назвали советы, которых необходимо придерживаться, если в семье кто-либо заболел коронавирусом. В частности, такого человека нужно поместить в отдельную комнату.

Как рекомендует ВОЗ, больной должен находиться в хорошо проветриваемой комнате или же необходимо держаться от него на расстоянии не менее одного метра. Передвижение по дому такого человека следует ограничить, а для ухода найти персональное лицо без хронических заболеваний. Общаться с пострадавшим разрешается лишь в маске и перчатках, после чего мыть руки с мылом. От пациента требуется постоянное ношение маски, либо обязанность прикрывать нос и рот салфетками при чихании и кашле. Все поверхности, к которым он прикасается, надо дезинфицировать, а постельное белье стирать в воде с температурой до 90 градусов выше нуля.

Ранее сотрудник РАН Виталий Зверев предположил, что коронавирус может навсегда остаться на планете. По его мнению, до 70% жителей Земли переболеют этой инфекцией, и с ней людям придется жить так, как и с обычным гриппом. Количество зараженных людей при массовом тестировании могла бы быть в разы больше, но в таком случае медикам удалось бы уменьшить уровень смертности. В целом, исследователи из РФ отметили, что продвижение по стране Covid-19 не такое сильное, как в Европе, так как люди делают прививки для обеспечения хорошего здоровья.