 

Турция сообщила о нейтрализации 24 курдских военных

04.04.2020, 17:53, Новости дня

Турецкое минобороны сообщило о нейтрализации 24 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и Сил самообороны сирийских курдов (YPG) на севере Сирии.

«Попытка проникновения членов террористической организации РПК/JPG в район операции «Источник мира» … была предотвращена в ходе успешной операцией нашего спецназа, который обезвредил 24 террориста до того, как они достигли своей цели», – сообщили в турецком военном ведомстве, передает РИА «Новости».

6 марта в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились в ходе переговоров в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в Сирии подрывают соглашение Турции и России.



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