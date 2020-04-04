 

«Всем трудно»: Валерия рассказала, как ее взрослые дети переносят самоизоляцию

04.04.2020, 17:30, Разное

В условиях пандемии сложно приходится всем людям, считает певица Валерия. Не являются исключением и её дети.
COVID-19 внес коррективы в планы многих. В частности, и сама известная исполнительница, скорее всего, не сможет отпраздновать 17 апреля свой день рождения в Шотландии, как это предполагалось раньше. Ей исполнится 52 года, и вместе с мужем продюсером Йосифом Пригожиным они хотели отправиться в путешествие по этой удивительно красивой стране. Если обстановка там известна им из сообщений журналистов, то ситуацию в Швейцарии освещает для близких её старший сын Артемий, который живет там. Именно он пояснил подробности о массовом психозе, который охватил практически все страны Европы. «На полках нет продуктов», — пишет он. Поэтому тот факт, что аптеки и продуктовые магазины работают, не делает обстановку лучше. Однако, добавляет певица, население отличается большой дисциплинированностью, которой не помешало бы научиться россиянам. Все сидят дома.

Второму сыну Арсению, компания которого занимается интернет-продажами, в этом отношении не так сложно. Его сотрудники перешли на удаленную работу. Особенно страдает дочь Анна. Актриса и певица, как и любая творческая личность, тяжело переносит вынужденную изоляцию, но жаловаться она не привыкла. Сама Валерия надеется, что трудности эти временные, а преодолеть их обязательно удастся. Об этом она пояснила в эфире шоу «Ты не поверишь!».



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