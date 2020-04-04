Эксперты отметили важность поправок в Конституцию для патриотического воспитания молодежи

04.04.2020, 17:30, Новости дня

Принятие поправок к Конституции позволит РФ защитить институт семьи и брака, воспитать здоровое и сильное поколение, а также сохранить уникальное культурное наследие. Об этом сообщил депутат Думы Нижнего Новгорода Юрий Ерофеев. В том, что поправки важны для подрастающего поколения, уверен член центрального правления Союза десантников РФ Сергей Патлань.

Депутат Думы Нижнего Новгорода, директор детско-юношеской спортивной школы «Сормово» Юрий Ерофеев заявил, что ему очень импонируют конституционные поправки, которые связаны с семьей и детьми. «Ведь успех любого государства – это крепкая, сплоченная семья. Семейные ценности станут частью Конституции, а дети – важнейшим приоритетом государственной политики России. Это позволит государству защитить институт семьи и брака, поможет воспитать здоровое и сильное поколение», – сказал Ерофеев в интервью изданию «Время Н».

Депутат добавил, что также важна социальная часть поправок. «Государство законодательно берет на себя обязанность обеспечивать необходимый уровень социального достоинства граждан России. Это и закрепление в Конституции МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума, и индексация социальных пособий и пенсий, и поправка о доступности медицины, которая сегодня, во время коронавирусной эпидемии, стала одной из самых значимых для населения», – считает политик.

По его словам, для воспитания молодого поколения важны поправки, касающиеся господдержки культурного наследия. «Это позволит дать мощный импульс для формирования единого подхода к сохранению и развитию культуры, в том числе физической, на всей территории страны, будет способствовать привлечению общественного внимания к проблеме сохранения уникального культурного наследия, развитию гармоничной и всесторонне развитой личности. Ведь именно дети и молодежь – основа будущего государства», – уверен Ерофеев.

Он считает, что перенос из-за коронавируса даты голосования за поправки в Конституцию «дает людям дополнительное время на то, чтобы подробно ознакомиться со всеми поправками и знать, за что именно они придут голосовать». «А то, что прийти и проголосовать нужно, думаю, должно быть ясно для всех жителей страны. Ведь Конституция – это главный документ, по которому мы живем, поэтому выразить свое мнение – долг каждого гражданина», – подчеркнул нижегородский депутат.

В свою очередь член центрального правления Союза десантников РФ Сергей Патлань заявил изданию, что с момента принятия действующей Конституции прошло почти 27 лет и теперь «требуются изменения и в Основной закон». «Полностью поддерживаю предложенные поправки в разных сферах нашей жизни. Лично мне ближе всего патриотическое направление. Поправку о необходимости сохранять историческую память, защищать нашу историю считаю просто «прорывной». С фальсификациями, нелепейшими и возмутительными, приходилось сталкиваться не раз, поэтому предложенные поправки очень своевременные и очень важные», – сказал Патлань.

По его словам, эти поправки важны для подрастающего поколения, для которого «мы должны сохранить нашу историю, воспитать наших потомков настоящими патриотами своей страны».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, среди поправок, планируемых к внесению в Конституцию, абсолютное большинство россиян (95%) считают важным государственное обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания. Также для 91% россиян важна обязательная ежегодная индексация пенсий. Важность признания культуры РФ как уникального наследия многонационального народа декларируют 87% сограждан, следует из исследования ВЦИОМ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ «О переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». Новая дата голосования будет определена отдельным указом президента.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему поправки в Конституцию назвали частью антикризисных мер.