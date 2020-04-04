 

Галкин рассказал о развлечениях семьи на карантине: «Алла и дети снимают клипы в подвале»

04.04.2020, 17:30, Разное

Семье Максима Галкина некогда скучать на карантине. Шоумену и его супруге Алле Пугачевой очень нравится проводить время с детьми, которые всегда находят себе новые развлечения, например, снимают клипы в подвале.
Кроме этого, Лиза и Гарри под чутким руководством звездной матери разучивают песни. После завтрака в их семье проходят показательные выступления. Его день, признался Галкин Ивану Урганту в эфире его вечернего шоу, построен на играх с дочерью и сыном. Иногда утром артист, думает, что надо как-то пошутить на актуальные темы, но потом к нему приходит понимание, что это некому рассказывать.

Шоумен раньше задумывался над необходимостью прочитать качественную литературу и, когда на карантине у него появилось на это время, он не берется за книги. 43-летний Галкин признает, у него лень в борьбе с продуктивностью, одержала верх. Артисту больше нравиться развлекаться с детьми.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Отдельный вид саламандр может семь лет сидеть на одном месте

09.02 / Анна Грачевская «наедала жир» ради липосакции

09.02 / Мнение: Массовые увольнения

14.02 / Более 600 тысяч баллов в в AnTuTu: Lenovo готовит к выпуску геймерский смартфон

06.03 / Синоптики встревожили предупреждением о потопах в России

02.04 / Никак «не отпустит»: Бородину возмутило упоминание Собчак об её проблемах с мужем

14.03 / В Nokia Bell Labs поставили мировой рекорд скорости передачи данных

24.02 / Эксперты назвали 3 лучших российских вездехода по цене от 1 500 000 рублей

27.03 / Найден первый зараженный коронавирусом

07.02 / Ожоги и синяки на теле: труп россиянки обнаружили в центре Милана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска