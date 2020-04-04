Галкин рассказал о развлечениях семьи на карантине: «Алла и дети снимают клипы в подвале»

04.04.2020, 17:30, Разное

Семье Максима Галкина некогда скучать на карантине. Шоумену и его супруге Алле Пугачевой очень нравится проводить время с детьми, которые всегда находят себе новые развлечения, например, снимают клипы в подвале.

Кроме этого, Лиза и Гарри под чутким руководством звездной матери разучивают песни. После завтрака в их семье проходят показательные выступления. Его день, признался Галкин Ивану Урганту в эфире его вечернего шоу, построен на играх с дочерью и сыном. Иногда утром артист, думает, что надо как-то пошутить на актуальные темы, но потом к нему приходит понимание, что это некому рассказывать.

Шоумен раньше задумывался над необходимостью прочитать качественную литературу и, когда на карантине у него появилось на это время, он не берется за книги. 43-летний Галкин признает, у него лень в борьбе с продуктивностью, одержала верх. Артисту больше нравиться развлекаться с детьми.