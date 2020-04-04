Голикова разъяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

04.04.2020, 17:30, Новости дня

Вывоз россиян из-за границы приостановлен только на два дня. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.По ее словам, эта пауза нужна для формирования графика рейсов для возвращения наших сограждан из-за границы.

«Почему введен временный тайм-аут на прилет рейсов сюда из-за рубежа с нашими гражданами? Временный тайм-аут – это два дня, суббота и воскресенье. Он нужен для того, чтобы мы четко представляли, кто, из какой страны, в каком количества и куда прилетит на территорию России», – отметила Голикова, передает РИА «Новости».

Она отметила, что для этого желающие вылететь на родину должны заполнить на сайте «Госуслуги» специальную форму. На основе этих данных будет сформирован график, который позволит скомплектовать самолеты, направляющиеся в одну точку.

«Никого не бросаем, мы сделаем цивилизованный график прилета на территорию Российской Федерации с одной лишь целью – обеспечить здоровье тех, кто здесь сегодня живет и соблюдает все те новые правила, которые введены и указом президента, и главными санитарными врачами на территории соответствующих регионов», – подчеркнула Голикова.

График будет готов в понедельник, и оставшиеся за рубежом россияне постепенно начнут возвращаться.

«Из 26 с небольшим тысяч граждан, которые были в этих списках, 13660 мы не смогли идентифицировать. Отсутствие возможности их идентифицировать означает, что мы не понимаем, есть ли это фактические граждане и если они есть, то в какую точку они полетят», – уточнила вице-премьер.

Вице-премьер подчеркнула, что ранее возвращенные в страну россияне выражали недовольство отправкой в обсервационные пункты. «Мы понимаем, что это неудобно — находиться в обсервационном пункте, но это необходимость, чтобы приехавшие не стали источником распространения», — отметила Голикова.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что оставшиеся за границей россияне получат помощь.

До этого оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что с 4 апреля временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу россиян на родину.