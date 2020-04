Ученые полагают, что коронавирус в действительности может быть заразнее, чем считалось ранее

04.04.2020, 17:20, Новости дня

Ученые, которые исследуют коронавирус SARS-CoV-2, пришли к выводу, что он может быть более заразным, чем считалось ранее. Об этом пишет немецкий журнал Focus, ссылаясь на исследования группы американских ученых.

Так, ранее медики и ученые предполагали, что коронавирус передается в основном воздушно-капельным путем – через капли жидкости зараженного человека, которые выделяются при чиханье и кашле, а также через поверхности, на которые эти капли попали. В исследовании, опубликованном в середине марта в журнале The New England Journal of Medicine, отмечается, что вирус может попадать в воздух и через дыхание инфицированного человека – так называемый биоаэрозоль, оставаясь после этого заразным около трех часов.

В частности, в медицинском центре Университета Небраски (США) коронавирус обнаружили в помещении, где оказывалась помощь пациентам с коронавирусом, а также на одежде медперсонала. При этом во время обследования, подчеркивают ученые, пациенты не чихали и не кашляли.

Об опасности передачи коронавируса через биоаэрозоль предупредила и Национальная академия наук США (NSA) в экстренном письме правительству Соединенных Штатов от 1 апреля. Однако NSA отметила, что степень угрозы заражения SARS-CoV-2 через дыхание требует отдельного исследования.

В то же время, отмечает Focus, анализ более 75 тыс. случаев заражения COVID-19 в Китае не выявил ни одного случая воздушной передачи коронавируса. Кроме того, наличие вирусной РНК в воздухе, подчеркивает журнал, не обязательно значит, что им можно заразиться.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 4 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,13 млн, из них более 233 тыс. выздоровели, около 60 тыс. умерли.