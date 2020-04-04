Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих, есть погибшие и раненые

04.04.2020, 17:20, Новости дня

4 апреля в городе Роман-сюр-Изер на юго-востоке Франции произошло нападение мужчины, вооруженного ножом. Об этом сообщает AFP.

Источники агентства информируют о двух погибших и семерых раненых, один из которых – в критическом состоянии в больнице.

Нападение произошло в торговом центре и на проезжей части, прежде чем нападавшего задержали.

Информацию о погибших подтвердил в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон.

France Bleu пишет, что нападавший – 33-летний уроженец Судана, который попросил убежища. По словам очевидцев, перед тем как бросаться на каждую из жертв, он кричал: “Аллах акбар!”

По данным издания, суданец использовал несколько ножей. Когда появилась полиция, он встал на колени, как для молитвы, и сказал несколько слов по-арабски. Поскольку на приказы полиции он не отвечал, стражи порядка применили электрошокер.