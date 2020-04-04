Зачем носить с собой документы и можно ли гулять без маски. Кабмин Украины разъяснил новые правила карантина

04.04.2020, 17:20, Новости дня

Кабинет Министров Украины 4 апреля опубликовал разъяснение новых правил карантина, которые вступают в силу с 6 апреля. “ГОРДОН” приводит сообщение правительства полностью.

Зачем ввели правило носить с собой документы, удостоверяющие личность?

Наличие у человека документов позволит проверить, не должен ли он быть в самоизоляции или на обсервации. Это также даст возможность органам правопорядка привлекать к административной ответственности нарушителей правил карантина.

Можно ходить по улице без маски?

В постановлении №211 сказано, что во всех общественных местах вы должны быть в маске или респираторе.

Общественное место – часть любого сооружения, которая доступна или открыта для населения, в том числе за плату (подъезды, подземные переходы, стадионы; парки, скверы, детские площадки, остановки общественного транспорта, лифты, государственные и медицинские учреждения и так далее). Но! Перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Например, в Киеве к общественным местам относятся также остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них; церкви и 50-метровая зона вокруг них; заведения торговли закрытого и открытого типов, в том числе торговые ряды и рынки; кинотеатры и прилегающая к ним территория.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент вы можете оказаться на территории, подпадающей под определение “общественное место”.

Зачем вводится обязательный масочный режим?

Это нужно ради общей безопасности. Учитывая темпы распространенных коронавирусной болезни, все люди рассматриваются как потенциально инфицированные. Вы можете не знать, что являетесь переносчиком вируса, подвергая опасности других. Маска предотвращает возможное инфицирование окружающих. Когда маска на лице, выделение биологического материала снижается.

Какая ответственность за нарушение правил карантина? Меня могут оштрафовать за поход в парк или отсутствие маски?

Могут. За нарушение правил карантина – штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн. Если вы нарушаете санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний, может быть и уголовная ответственность.

Закрывают ли церкви на период карантина?

Правительство не закрывает церкви, однако массовые и религиозные мероприятия запрещены. Мы призываем всех украинцев оставаться дома во время карантина.

Кто будет контролировать соблюдение карантина? Будет ли полиция стоять на входах в парки?

Контролировать соблюдение правил карантина в публичных местах будет МВД и Нацгвардия.

Можно ходить по улице втроем?

По улице можно передвигаться только вдвоем. Исключение – сопровождение детей, независимо от их количества.

В каком случае людям старше 60 лет можно выходить на улицу?

Люди старше 60 лет должны оставаться дома. Они относятся к группе повышенного риска, поэтому им необходима самоизоляция. Что это значит? Во-первых, они должны находиться в определенном ими месте самоизоляции. Во-вторых, воздерживаться от контакта с другими людьми, кроме тех, с кем они вместе живут.

А если у них нет близких людей младшего возраста, которые могут о них заботиться?

Людям, находящимся на самоизоляции (кроме больных COVID-19) и о которых некому позаботиться, можно посещать магазины и другие места торговли, расположенные на расстоянии не более чем 2 км от места самоизоляции. Эти люди должны придерживаться масочного режима.

Кроме того, правительство поручило областным государственным администрациям принять дополнительные меры для помощи одиноким пожилым людям, гражданам с инвалидностью или находящимся на самоизоляции и организовать надлежащее социальное сопровождение.

Можно ли гулять вокруг дома?

Это не запрещено, но действуют другие ограничения: нельзя передвигаться группами более двух человек, ходить в парки, скверы, зоны отдыха и тому подобное.

Можно ли выходить на улицу с детьми? Можно ли детям младше 14 лет выходить самим на улицу?

Детям до 14 лет рекомендуется выходить на улицу только в сопровождении родителей или опекунов. В постановлении №211 указано, что детям нельзя находиться без сопровождения только в общественных местах. Но как сказано выше, даже подъезд и территория вокруг вашего дома могут подпадать под определение общественного места. Поэтому рекомендуем детям не покидать дом без сопровождения взрослых.

Можно ли ходить в парк или сквер?

Нет, теперь нельзя. Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается. Это разрешается, только если вам нужно выгулять домашнее животное или по служебной необходимости.

Как выгуливать домашних животных?

Выгуливать домашних животных можно по-прежнему, однако не более чем вдвоем. Выгуливать домашних животных в парках и скверах может один человек.

Правда ли, что магазины, банки и аптеки должны обеспечивать посетителей масками или респираторами?

Нет, это неправда. Учреждения и магазины, работа которых разрешена в период карантина, должны только контролировать, чтобы посетители находились в зданиях и на территории заведений исключительно в масках и респираторах. Обязанность обеспечения масками возлагается на посетителей.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 10.00 4 апреля число инфицированных коронавирусом выросло до 1096, умерших – до 28, 23 человека выздоровели.