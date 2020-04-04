Аль Сауд ответил на “приписываемое Путину” заявление

04.04.2020, 17:18, Новости дня

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроврег в субботу предположения, что королевство планировало разорить производителей сланцевой нефти с помощью низких цен на нефть. Как написал министр в Twitter, Саудовская Аравия ставит своей целью сокращение добычи углеводородного сырья и достижение баланса рынка.

Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметил, что "приписываемое президенту РФ Владимиру Путину сообщение одного из СМИ, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности".

Эр-Рияд уверен, что достижение баланса рынка поможет соблюсти выгоду производителей сланцевой нефти, которая, отмечается в публикации, является важным источником энергии. Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что именно РФ стремится дежать цены на нефть низкими, чтобы сделать добычу сланцевой нефти нерентабельной.

Министр призвал Россию сделать правильный выбор на срочном совещании стран-участниц сделки ОПЕК+ и других стран, пишет РИА Новости.

С апреля этого ограничения добычу нефти в рамках ОПЕК+ были сняты. РФ и Саудовская Аравия не смогли договориться по условиям продления нефтяной сделки.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что между Россией и Саудовской Аравией нет ценовой войны, а есть неблагоприятная мировая конъюнктура.