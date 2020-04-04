 

Мама не сразу заметила пропажу ребенка. Тело мальчика нашли в водоеме

04.04.2020, 17:18, Новости дня

Восьмилетний мальчик утонул в Новгородской области, сообщает Следственный комитет. Трагедия произошла в 80 километрах от Новгорода в поселке Крестцы.

По предварительным данным следователей, работающих на месте гибели ребенка, мальчик 2012 года рождения находился на придомовой территории вместе с мамой. Через какое-то время мать заметила, что ребенка рядом нет. Во время поисков его тело нашли в водоеме рядом с домом.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области два 10-летних мальчика пошли гулять по берегу реки Чир и утонули, пытаясь перейти на другой берег по льдинам. На следующий день их тела были обнаружены в ходе поисковой операции.



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