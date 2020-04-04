 

В Британии осудили троих мужчин за изнасилование 16-летней девушки

04.04.2020, 17:09, Разное

В Великобритании осудили троих злоумышленников за насилие и грабеж 16-летней девушки. Инцидент произошел еще летом 2016 года в столице страны.
Согласно имеющейся информации, в августе 2016 года трое мужчин окружили несовершеннолетнюю приезжую из Бристоля на одной из улиц северного Лондона. Злоумышленник с мачете в руках принялся угрожать девушке, после чего ограбил ее на глазах у сообщников. Затем группировка отвела свою жертву в дом и заперла ее там.

В помещении насильники принудили школьницу к совершению действий интимного характера. Освободившись, пострадавшая англичанка пояснила в правоохранительные органы о причиненных ей издевательствах. Через время преступников задержали, суд приговорил их к 46 годам тюремного заключения.



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