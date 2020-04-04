Врачей первыми проверят на иммунитет к коронавирусу

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04.04.2020, 17:08, Новости дня

Врачей следует первыми проверить на наличие иммунитета к коронавирусу, как только тест-система будет зарегистрирована в России, сообщила вице-премьер Татьян Голикова.

«Чрезвычайно важно, чтобы в первую очередь доступ к этому тестированию получили наши врачи, так как они находятся в непосредственном контакте [с инфицированными] – ровно так и будем действовать, как только система будет зарегистрирована», – отметила вице-премьер, передает ТАСС.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что необходимо установить число врачей с иммунитетом к заболеванию. «Нам надо также понимать, как вырабатывается иммунитет у детей, людей старшего возраста», – отметила Попова.

Попова также сообщала, что в РФ за сутки на коронавирус сейчас тестируют 34-37 тыс. человек, этот показатель планируется увеличить. По ее словам, порядка 25% инфицированных коронавирусом в стране не имеют никаких симптомов заболевания.

За минувшие сутки в РФ зафиксировали 582 новых случая коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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