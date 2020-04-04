После взрыва в Орехово-Зуево пропали два человека
04.04.2020, 17:08, Новости дня
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что после взрыва газа в Орехово-Зуево не могут найти двух человек.
«Мы не можем найти двух человек», – сообщил глава региона в ходе встречи с жильцами дома, передает ТАСС.
В субботу в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево произошел взрыв. Предварительной причиной названа неисправность газовой колонки. В результате ЧП один человек погиб и шестеро пострадали. На место прибыли глава МЧС Евгений Зиничев и криминалисты из Главного управления криминалистики (Криминалистического центра).
Позже в Подмосковье произошел еще один взрыв газа, пострадали трое.
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