 

После взрыва в Орехово-Зуево пропали два человека

04.04.2020, 17:08, Новости дня

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что после взрыва газа в Орехово-Зуево не могут найти двух человек.

«Мы не можем найти двух человек», – сообщил глава региона в ходе встречи с жильцами дома, передает ТАСС.

В субботу в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево произошел взрыв. Предварительной причиной названа неисправность газовой колонки. В результате ЧП один человек погиб и шестеро пострадали. На место прибыли глава МЧС Евгений Зиничев и криминалисты из Главного управления криминалистики (Криминалистического центра).

Позже в Подмосковье произошел еще один взрыв газа, пострадали трое.



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