Мнение: Государство мне должно, будь оно проклято!

04.04.2020, 17:05, Разное

Делаю ролик, читаю много, пара замечаний.

– Я не понял, почему люди, которые гордились, что они не платят налоги (или вопили, что дорого все налоги платить) – сейчас визжат, что им государство должно? Вы там внутри себя определитесь уже?

– Очень богатый человек, бизнесмен, пишет – у меня все хорошо, но другим плохо и государство им должно помочь! Ээээ? А ты, раз у тебя все хорошо – с таким счастьем и на свободе, а?

Это, все, конечно, разумеется, к вопросу – как резко клоуны вспомнили про то, что государство – это что-то большое и важное. Когда оно чинило дороги, тушило пожары, охраняло задницы всяких отожравших жопу казлов (я не опечатался) – среди них есть и моих охреневшие в прыжке знакомые – претензий не было. Кроме, конечно, отвалите от меня, дайте развиваться, я делаю все вопреки Путину и т.д. и т.п.

И вот пришел маленький, это еще очень маленький звиздец – и мрази зашакалили. Что характерно, многим помогут. Но я просто в щенячьем восторге от Путина – который реально уже должен был плюнуть и уйти, потому что подобные уроды только святого достать не могут и то – не поручусь.

Как обычно, очень жалею, что всю эту отожравшуюся гнусь нельзя сейчас в Италию, Нью-Йорк или Украину – хотя бы на пару-тройку недель. Чтобы ценили проклятую путинскую стабильность. Ведь как только от жопы чуть отпустит – эти же сволочи, будут как в том анекдоте, нам рассказывать – летел вроде пару секунд, а сколько глупых мыслей в голове появилось.

И да, я не надеюсь, что кто-нибудь из моих знакомых, кто остался упоротым дебилом и либералом (демократом, мудаком, конченным – нужное подчеркнуть) – поумнеет. Тут уже все, до талого, даже электричество не поможет.

Счастья вам.