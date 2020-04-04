Трамп отстранил от должности генерального инспектора разведсообщества

04.04.2020, 16:55, Новости дня

Президент Дональд Трамп официально уведомил комитеты разведки об увольнении Майкла Аткинсона, генерального инспектора разведывательного сообщества США. Об этом говорится в письмах, направленных президентом в Палату представителей и Сенат.

Майкл Аткинсон проинформировал Конгресс о сообщении информатора, которое стало поводом для объявления импичмента президента в начале этого года. Решение об отстранении его от должности вступит в силу через 30 дней.

В письме президент объяснил причину отстранения генерального инспектора от должности: у Трампа «больше нет» полной уверенности в Аткинсоне. Президент назовет имя человека, который будет назначен на должность, занимаемую сейчас Аткинсоном, «позднее».

Руководство демократов в Конгрессе немедленно подвергло президента критике за это решение.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала увольнение Аткинсона позором, назвав действия президента «грубейшим надругательством над патриотом.., который честно выполнил свой долг по защите Конституции и нашей национальной безопасности, как того требуют закон и данная им присяга».

«Майкл Аткинсон – добросовестный человек, который служил нашей нации почти два десятилетия», – заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. По мнению Шумера, Аткинсон проявил себя как патриот, который «проявил смелость, открыв правду» о действиях президента, пытавшегося, по мнению демократов, надавить на власти Украины для проведения расследования в отношении компании Burisma, в совете директоров которой состоял Хантер Байден, сын бывшего вице-президента Джо Байдена, который претендует на участие в ноябрьских президентских выборах.

Один из инициаторов импичмента, председатель разведки Адам Шифф, назвал решение Трампа уволить Майкла Аткинсона «еще одной вопиющей попыткой президента разрушить независимость разведывательного сообщества и принять ответные меры против тех, кто осмелился разоблачить президентские правонарушения».