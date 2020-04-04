 

Ракета SpaceX для полетов на Марс в третий раз разрушилась при испытаниях

04.04.2020, 16:55, Новости дня

Прототип ракеты «Старшип» компании Илона Маска SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне Бока-Чика в Техасе. Трансляция велась на канале NASASpaceflight в ютьюбе.

Ракета разрушилась после заправки охлажденным пропеллентом, отмечает издание The Verge.

Это третье подряд неудачное испытание «Старшипа». Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что в компании изучают аварию.

  • SpaceX разрабатывает «Старшип» для перевозки людей и грузов на Луну и Марс. По замыслу разработчиков, ракета-носитель должна быть полностью многоразовой и выводить на орбиту полезную нагрузку массой более ста тонн.

  • Радио «Свобода»

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