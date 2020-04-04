 

Анфиса Чехова в нижнем белье призвала дефилировать «назло вирусу»

04.04.2020, 16:53, Разное

Известная российская ведущая Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в Instagram эротическое фото. На пикантном снимке отечественная знаменитость предстала перед фанатами в халате и нижнем белье.
Анфиса Чехова считается одной из самых красивых женщин России, при этом она продолжительное время изменяла свое тело и стеснялась его. В один момент звезда приняла себя такой, какая есть. В личном Instagram-аккаунте телеведущей появилось изображение, в котором она позирует в нижнем белье. Обращаясь ко всем подписчикам, знаменитость предложила всем отказаться от треников, растянутых халатов и маек в период карантина в пользу сексуальных одеяний.

По мнению Анфисы Чеховой, одной из самых главных ошибок замужних девушек является желание симпатично одеваться только по случаю выхода в свет. Мужчины являются визуалами и предпочитают наблюдать за красивыми женщинами и в обыденной жизни. Ведущая напомнила, что любовь всегда сменяется обычной привязанностью, и «бытовые» наряды уже не провоцируют эротических фантазий со временем. Принимая это во внимание, звезда призвала соотечественниц дефилировать «назло вирусу» в красивом белье, благоухая парфюмом.



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